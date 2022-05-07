Комендантська година в Одесі та області на 9 травня: озвучено основні обмеження

Комендантська година накладає низку обмежень на роботу транспорту, підприємств та організацій, ринків та правила вигулу собак.

Громадський транспорт

9 травня буде зупинена робота залізничного вокзалу Одеси та автостанцій і автовокзалів розташованих на території Одеси та Одеської області.

Не працюватимуть приміські та міжміські автобусні маршрути на території Одеської області.

В місті Одеса буде забезпечено чергування рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" на основних маршрутах міста.

Обмеження руху містом

Переміщення пішки, громадським та особистим транспортом - обмежується та дозволяється лише за наявності документів, що засвідчують необхідність такого переміщення (направлення на лікування, посвідчення про відрядження, посвідчення працівника підприємства безперервного циклу тощо).

Робота підприємств в Одесі та області

Без змін в Одесі та в Одеській області працюватимуть підприємства та організації критичної інфраструктури - швидка допомога, ДСНС, тощо.

Лікарні та аптеки працюють в штатному режимі.

Забороняється робота та відвідування ринків, закладів громадського харчування, кафе, ресторанів, торгівельно-розважальних (розважальних) закладів, парків відпочинку, спортивних закладів, магазинів, торгових точок та АЗС.

Вигул собак

Вигул собак дозволяється поблизу будинку, не віддаляючись від місця проживання, з максимально коротким часом прогулянки. При собі мати документи, що засвідчують особу.

Інше

Дозволяється проведення весняних польових робіт, вигул та випас домашніх тварин та худоби (за наявності не більше трьох супроводжуючих людей), а також дозволено переміщення для забезпечення заходів щодо забезпечення їжею та лікування тварин.

Проведення запланованих поховань та пов’язаних з ними ритуальних заходів дозволяється за наявності мінімально необхідної кількості присутніх (близькі родичі та друзі).