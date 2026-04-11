Комендантська година на Великдень: де змінили правила та як працюватимуть храми

На Великдень у більшості регіонів України комендантську годину не скасовують. Водночас у деяких областях її скоротили або запровадили додаткові обмеження через безпекову ситуацію.
РБК-Україна зібрало актуальну інформацію по регіонах.
Головне:
У столиці комендантська година діятиме без змін - з 00:00 до 05:00. Частина храмів проводитиме нічні богослужіння, однак вірянам радять або повернутися додому до опівночі, або залишатися в церкві до завершення обмежень.
Поліція обіцяє з розумінням ставитися до окремих ситуацій, якщо людям потрібно буде вийти вночі.
Обмеження також залишаються без змін - з 00:00 до 05:00. Перебувати на вулиці можна лише зі спецперепусткою.
Освячення пасок організують у суботу протягом дня та в неділю зранку, щоб уникнути нічних зібрань.
Комендантську годину не змінюватимуть. Водночас у регіоні посилять заходи безпеки, збільшать кількість патрулів та контроль біля храмів і кладовищ.
Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги.
У частині області діють найсуворіші обмеження. Зокрема, у Дружківці комендантська година триває з 15:00 до 11:00.
Масові заходи та відвідування кладовищ заборонені через безпекову ситуацію.
Обмеження залишаються стандартними - з 00:00 до 05:00. Нічні богослужіння проводити не планують.
Єдиний регіон України, де комендантська година не запроваджена. Пересування вночі не обмежується, однак діють інші правила воєнного стану.
Комендантська година діє, тому святкові богослужіння розпочнуться лише зранку - орієнтовно з 06:00.
Освячення кошиків триватиме протягом дня, щоб уникнути скупчення людей.
Обмеження залишаються без змін - з 00:00 до 05:00. Вірян закликають уникати масових зібрань і реагувати на повітряні тривоги.
У регіоні комендантську годину скоротили - вона діятиме з 00:00 до 04:00. Це зробили для зручності вірян під час свят.
Обмеження залишаються стандартними - з 00:00 до 05:00. У святкові дні посилять перевірки та кількість патрулів.
Комендантська година не змінюється - з 00:00 до 05:00. Поліція працюватиме у посиленому режимі, можливі вибіркові перевірки.
Обмеження діятимуть з 00:00 до 05:00. Правоохоронці посилять патрулювання, зокрема біля храмів, вокзалів і в громадських місцях.
Комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00. У місті посилять патрулювання, а богослужіння можуть переривати під час тривог.
Обмеження залишаються без змін - з 00:00 до 05:00. Поліція працюватиме у посиленому режимі.
У регіоні діє одна з найдовших комендантських годин - з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спецперепусток.
Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. Вірян закликають уникати масових скупчень і дотримуватися правил безпеки.
Обмеження не змінюються - до 05:00. Храми вночі будуть зачинені, богослужіння перенесені на ранок.
Частину кладовищ закрили через мінну небезпеку.
Через постійні обстріли діють додаткові обмеження. Рекомендують не проводити богослужіння під час комендантської години, а також обмежити відвідування церков у прибережних зонах.
Відвідування кладовищ дозволене лише для поховань.
Комендантську годину скоротили - вона триватиме з 00:00 до 03:00.
Обмеження залишаються без змін - з 00:00 до 04:00. Освячення пасок відбуватиметься вдень.
Комендантська година діє з 00:00 до 04:00. Освячення кошиків почнуть ще до її завершення - з 03:30.
Обмеження - з 00:00 до 04:00. У регіоні посилять патрулювання та контроль безпеки.
Також ми розповідали, чи буде в Україні цьогоріч додатковий вихідний на Великдень.
РБК-Україна раніше писало про важливі свята, які українці відзначатимуть у квітні 2026 року.
Під час написання новини були використані такі джерела: повідомлення обласних військових адміністрацій, Національної поліції України в регіонах, місцевих органів влади, а також коментарі посадовців і дані, оприлюднені у ЗМІ та на офіційних сторінках установ.