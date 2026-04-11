Комендантська година на Великдень: де змінили правила та як працюватимуть храми

Головне: Київ та більшість областей: Обмеження стандартні - з 00:00 до 05:00.

Київ і Київська область

У столиці комендантська година діятиме без змін - з 00:00 до 05:00. Частина храмів проводитиме нічні богослужіння, однак вірянам радять або повернутися додому до опівночі, або залишатися в церкві до завершення обмежень.

Поліція обіцяє з розумінням ставитися до окремих ситуацій, якщо людям потрібно буде вийти вночі.

Вінницька область

Обмеження також залишаються без змін - з 00:00 до 05:00. Перебувати на вулиці можна лише зі спецперепусткою.

Освячення пасок організують у суботу протягом дня та в неділю зранку, щоб уникнути нічних зібрань.

Дніпропетровська область

Комендантську годину не змінюватимуть. Водночас у регіоні посилять заходи безпеки, збільшать кількість патрулів та контроль біля храмів і кладовищ.

Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Донецька область

У частині області діють найсуворіші обмеження. Зокрема, у Дружківці комендантська година триває з 15:00 до 11:00.

Масові заходи та відвідування кладовищ заборонені через безпекову ситуацію.

Житомирська область

Обмеження залишаються стандартними - з 00:00 до 05:00. Нічні богослужіння проводити не планують.

Закарпатська область

Єдиний регіон України, де комендантська година не запроваджена. Пересування вночі не обмежується, однак діють інші правила воєнного стану.

Запорізька область

Комендантська година діє, тому святкові богослужіння розпочнуться лише зранку - орієнтовно з 06:00.

Освячення кошиків триватиме протягом дня, щоб уникнути скупчення людей.

Івано-Франківська область

Обмеження залишаються без змін - з 00:00 до 05:00. Вірян закликають уникати масових зібрань і реагувати на повітряні тривоги.

Кіровоградська область

У регіоні комендантську годину скоротили - вона діятиме з 00:00 до 04:00. Це зробили для зручності вірян під час свят.

Львівська область

Обмеження залишаються стандартними - з 00:00 до 05:00. У святкові дні посилять перевірки та кількість патрулів.

Миколаївська область

Комендантська година не змінюється - з 00:00 до 05:00. Поліція працюватиме у посиленому режимі, можливі вибіркові перевірки.

Одеська область

Обмеження діятимуть з 00:00 до 05:00. Правоохоронці посилять патрулювання, зокрема біля храмів, вокзалів і в громадських місцях.

Полтавська область

Комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00. У місті посилять патрулювання, а богослужіння можуть переривати під час тривог.

Рівненська область

Обмеження залишаються без змін - з 00:00 до 05:00. Поліція працюватиме у посиленому режимі.

Сумська область

У регіоні діє одна з найдовших комендантських годин - з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спецперепусток.

Тернопільська область

Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. Вірян закликають уникати масових скупчень і дотримуватися правил безпеки.

Харківська область

Обмеження не змінюються - до 05:00. Храми вночі будуть зачинені, богослужіння перенесені на ранок.

Частину кладовищ закрили через мінну небезпеку.

Херсонська область

Через постійні обстріли діють додаткові обмеження. Рекомендують не проводити богослужіння під час комендантської години, а також обмежити відвідування церков у прибережних зонах.

Відвідування кладовищ дозволене лише для поховань.

Хмельницька область

Комендантську годину скоротили - вона триватиме з 00:00 до 03:00.

Черкаська область

Обмеження залишаються без змін - з 00:00 до 04:00. Освячення пасок відбуватиметься вдень.

Чернівецька область

Комендантська година діє з 00:00 до 04:00. Освячення кошиків почнуть ще до її завершення - з 03:30.

Чернігівська область

Обмеження - з 00:00 до 04:00. У регіоні посилять патрулювання та контроль безпеки.