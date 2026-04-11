Комендантский час на Пасху: где изменили правила и как будут работать храмы

На Пасху в большинстве регионов Украины комендантский час не отменяют. В то же время в некоторых областях его сократили или ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с безопасностью.
РБК-Украина собрало актуальную информацию по регионам.
Главное:
В столице комендантский час будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00. Часть храмов будет проводить ночные богослужения, однако верующим советуют или вернуться домой до полуночи, или оставаться в церкви до завершения ограничений.
Полиция обещает с пониманием относиться к отдельным ситуациям, если людям нужно будет выйти ночью.
Ограничения также остаются без изменений - с 00:00 до 05:00. Находиться на улице можно только со спецпропуском.
Освящение пасок организуют в субботу в течение дня и в воскресенье утром, чтобы избежать ночных собраний.
Комендантский час менять не будут. В то же время в регионе усилят меры безопасности, увеличат количество патрулей и контроль возле храмов и кладбищ.
Жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги.
В части области действуют самые строгие ограничения. В частности, в Дружковке комендантский час длится с 15:00 до 11:00.
Массовые мероприятия и посещение кладбищ запрещены из-за ситуации с безопасностью.
Ограничения остаются стандартными - с 00:00 до 05:00. Ночные богослужения проводить не планируют.
Единственный регион Украины, где комендантский час не введен. Передвижение ночью не ограничивается, однако действуют другие правила военного положения.
Комендантский час действует, поэтому праздничные богослужения начнутся только утром - ориентировочно с 06:00.
Освящение корзин будет продолжаться в течение дня, чтобы избежать скопления людей.
Ограничения остаются без изменений - с 00:00 до 05:00. Верующих призывают избегать массовых собраний и реагировать на воздушные тревоги.
В регионе комендантский час сократили - он будет действовать с 00:00 до 04:00. Это сделали для удобства верующих во время праздников.
Ограничения остаются стандартными - с 00:00 до 05:00. В праздничные дни усилят проверки и количество патрулей.
Комендантский час не меняется - с 00:00 до 05:00. Полиция будет работать в усиленном режиме, возможны выборочные проверки.
Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00. Правоохранители усилят патрулирование, в частности возле храмов, вокзалов и в общественных местах.
Комендантский час продлится с 00:00 до 04:00. В городе усилят патрулирование, а богослужения могут прерывать во время тревог.
Ограничения остаются без изменений - с 00:00 до 05:00. Полиция будет работать в усиленном режиме.
В регионе действует один из самых длинных комендантских часов - с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице без спецпропусков.
Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. Верующих призывают избегать массовых скоплений и соблюдать правила безопасности.
Ограничения не меняются - до 05:00. Храмы ночью будут закрыты, богослужения перенесены на утро.
Часть кладбищ закрыли из-за минной опасности.
Из-за постоянных обстрелов действуют дополнительные ограничения. Рекомендуют не проводить богослужения во время комендантского часа, а также ограничить посещение церквей в прибрежных зонах.
Посещение кладбищ разрешено только для захоронений.
Комендантский час сократили - он продлится с 00:00 до 03:00.
Ограничения остаются без изменений - с 00:00 до 04:00. Освящение пасок будет происходить днем.
Комендантский час действует с 00:00 до 04:00. Освящение корзин начнут еще до его завершения - с 03:30.
Ограничения - с 00:00 до 04:00. В регионе усилят патрулирование и контроль безопасности.
Во время написания новости были использованы следующие источники: сообщения областных военных администраций, Национальной полиции Украины в регионах, местных органов власти, а также комментарии чиновников и данные, обнародованные в СМИ и на официальных страницах учреждений.