Комендантский час на Пасху: где изменили правила и как будут работать храмы

Главное: Киев и большинство областей: Ограничения стандартные - с 00:00 до 05:00.

Церкви: Большинство храмов будут освящать паски в субботу вечером и в воскресенье утром, чтобы избежать ночных толп.

Киев и Киевская область

В столице комендантский час будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00. Часть храмов будет проводить ночные богослужения, однако верующим советуют или вернуться домой до полуночи, или оставаться в церкви до завершения ограничений.

Полиция обещает с пониманием относиться к отдельным ситуациям, если людям нужно будет выйти ночью.

Винницкая область

Ограничения также остаются без изменений - с 00:00 до 05:00. Находиться на улице можно только со спецпропуском.

Освящение пасок организуют в субботу в течение дня и в воскресенье утром, чтобы избежать ночных собраний.

Днепропетровская область

Комендантский час менять не будут. В то же время в регионе усилят меры безопасности, увеличат количество патрулей и контроль возле храмов и кладбищ.

Жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Донецкая область

В части области действуют самые строгие ограничения. В частности, в Дружковке комендантский час длится с 15:00 до 11:00.

Массовые мероприятия и посещение кладбищ запрещены из-за ситуации с безопасностью.

Житомирская область

Ограничения остаются стандартными - с 00:00 до 05:00. Ночные богослужения проводить не планируют.

Закарпатская область

Единственный регион Украины, где комендантский час не введен. Передвижение ночью не ограничивается, однако действуют другие правила военного положения.

Запорожская область

Комендантский час действует, поэтому праздничные богослужения начнутся только утром - ориентировочно с 06:00.

Освящение корзин будет продолжаться в течение дня, чтобы избежать скопления людей.

Ивано-Франковская область

Ограничения остаются без изменений - с 00:00 до 05:00. Верующих призывают избегать массовых собраний и реагировать на воздушные тревоги.

Кировоградская область

В регионе комендантский час сократили - он будет действовать с 00:00 до 04:00. Это сделали для удобства верующих во время праздников.

Львовская область

Ограничения остаются стандартными - с 00:00 до 05:00. В праздничные дни усилят проверки и количество патрулей.

Николаевская область

Комендантский час не меняется - с 00:00 до 05:00. Полиция будет работать в усиленном режиме, возможны выборочные проверки.

Одесская область

Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00. Правоохранители усилят патрулирование, в частности возле храмов, вокзалов и в общественных местах.

Полтавская область

Комендантский час продлится с 00:00 до 04:00. В городе усилят патрулирование, а богослужения могут прерывать во время тревог.

Ровенская область

Ограничения остаются без изменений - с 00:00 до 05:00. Полиция будет работать в усиленном режиме.

Сумская область

В регионе действует один из самых длинных комендантских часов - с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице без спецпропусков.

Тернопольская область

Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. Верующих призывают избегать массовых скоплений и соблюдать правила безопасности.

Харьковская область

Ограничения не меняются - до 05:00. Храмы ночью будут закрыты, богослужения перенесены на утро.

Часть кладбищ закрыли из-за минной опасности.

Херсонская область

Из-за постоянных обстрелов действуют дополнительные ограничения. Рекомендуют не проводить богослужения во время комендантского часа, а также ограничить посещение церквей в прибрежных зонах.

Посещение кладбищ разрешено только для захоронений.

Хмельницкая область

Комендантский час сократили - он продлится с 00:00 до 03:00.

Черкасская область

Ограничения остаются без изменений - с 00:00 до 04:00. Освящение пасок будет происходить днем.

Черновицкая область

Комендантский час действует с 00:00 до 04:00. Освящение корзин начнут еще до его завершения - с 03:30.

Черниговская область

Ограничения - с 00:00 до 04:00. В регионе усилят патрулирование и контроль безопасности.