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Коменданта донецкой "Изоляции" судят в Мариуполе. Он признал вину

Автор: Юлия Бойко

Бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому избирают меру пресечения в Приморском районном суде Мариуполя. Эта тюрьма на оккупированной территории известна пытками украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что Куликовский заявил журналистам, что признает вину и жалеет о содеянном. Судебное заседание еще продолжается.

Напомним, мужчину задержали накануне в Киеве, ему объявлены подозрения по нескольким статьям - торговля людьми, нарушение законов войны и создание террористической организации.

Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, по информации украинских СМИ, бежал в Россию в 2019 году. Первым о его задержании сообщил украинский журналист Станислав Асеев, который сам некоторое время провел в "Изоляции".

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