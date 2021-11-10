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Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину

Автор: Юлія Бойко

Колишньому коменданту донецької в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському обирають запобіжний захід у Приморському районному суді Маріуполя. Ця в'язниця на окупованій території відома тортурами українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що Куликовський заявив журналістам, що визнає провину і шкодує про скоєне. Судове засідання ще триває.

Нагадаємо, чоловіка затримали напередодні в Києві, йому оголошено підозри за кількома статтями - торгівля людьми, порушення законів війни і створення терористичної організації.

Куликовський є уродженцем Курахового Донецької області. Був комендантом донецької "Ізоляції" до 2018 року, за інформацією українських ЗМІ, втік до Росії в 2019 році. Першим про його затримання повідомив український журналіст Станіслав Асєєв, який сам деякий час провів в "Ізоляції".

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