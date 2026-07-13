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Екскомбрига 155 ОМБр, який втік в СЗЧ, затримали у Києві

13:29 13.07.2026 Пн
2 хв
Правоохоронці затримали Станіслава Лучанова
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Фото: командир 155 ОМБр Станіслав Лучанов (facebook.com/155ombr)

Екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області, затримали в Києві.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що Лучанова затримали в Києві.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив затримання 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині.

"Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних", - наголосив він.

Фото: затримання Лучанова (t.me/Klymenko_MVS)

Клименко розповів, що співробітники поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування автомобілів, встановили використані ТЗ та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду у лютому 2026 року. До призначення він був начальником штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Що передувало

Раніше Лучанова відсторонили від виконання службових обов'язків після резонансного інциденту з викраденням та вбивством людей у Київській області. За даними слідства, у ніч на 28 червня група з семи осіб увірвалася на подвір'я двох братів та силоміць вивезла їх у невідомому напрямку.

У межах розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення цивільних.

Серед затриманих є командир одного з батальйонів бригади. Усіх підозрюваних військових офіційно відсторонили від виконання службових обов'язків.

Крім того, 11 липня стало відомо, що командир 155-ї окремої механізованої бригади (військова частина А5001) Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби.

В Оперативному командуванні "Північ" підтвердили цю інформацію. Там повідомили, що колишнього комбрига оголосили в розшук, а щодо військовослужбовців бригади триває досудове розслідування.

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