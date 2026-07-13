Екскомбрига 155 ОМБр, який втік в СЗЧ, затримали у Києві

Екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області, затримали в Києві.
Про це РБК-Україна повідомили в Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що Лучанова затримали в Києві.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив затримання 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині.
"Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних", - наголосив він.
Клименко розповів, що співробітники поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування автомобілів, встановили використані ТЗ та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.
Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду у лютому 2026 року. До призначення він був начальником штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
Раніше Лучанова відсторонили від виконання службових обов'язків після резонансного інциденту з викраденням та вбивством людей у Київській області. За даними слідства, у ніч на 28 червня група з семи осіб увірвалася на подвір'я двох братів та силоміць вивезла їх у невідомому напрямку.
У межах розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення цивільних.
Серед затриманих є командир одного з батальйонів бригади. Усіх підозрюваних військових офіційно відсторонили від виконання службових обов'язків.
Крім того, 11 липня стало відомо, що командир 155-ї окремої механізованої бригади (військова частина А5001) Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби.
В Оперативному командуванні "Північ" підтвердили цю інформацію. Там повідомили, що колишнього комбрига оголосили в розшук, а щодо військовослужбовців бригади триває досудове розслідування.