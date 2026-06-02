Комбінований удар по Києву: відомо про першу жертву, близько 30 осіб поранені

Росіяни завдали масованого та комбінованого удару по Києву в ніч на вівторок, в результаті чого близько 30 осіб постраждали, відомо про одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Київської МВА Тимура Ткаченка.

Ткаченко також повідомив, що серед постраждалих жителів столиці є діти.

"Кількість постраждалих мешканців міста зросла до 29 людей, серед них - дві дитини. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога", - написав чиновник.

Незадовго до цього мер Віталій Кличко повідомляв, що 12 осіб у Києві було госпіталізовано.

Ще з нового про наслідки від мера - у Подільському та Дарницькму районах пожежі, в тому числі палали уламки від ракети. По всій столиці зафіксовано багато інших загорянь нежитлових та житлових будівель, офісів, складів, гаражів, тощо.

Повідомляось також про неодноразові випадки загоряння автомобілей сьогодні.