ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Комбінований удар по Києву: відомо про першу жертву, близько 30 осіб поранені

05:10 02.06.2026 Вт
1 хв
Перед атакою Повітряні Сили повідомляли про загрозу з неба
aimg Юлія Маловічко
Комбінований удар по Києву: відомо про першу жертву, близько 30 осіб поранені Фото: швидка біля лікарні в Києві (Gettty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни завдали масованого та комбінованого удару по Києву в ніч на вівторок, в результаті чого близько 30 осіб постраждали, відомо про одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Київської МВА Тимура Ткаченка.

Читайте також: Частина Києва залишилась без світла після комбінованої атаки РФ

Ткаченко також повідомив, що серед постраждалих жителів столиці є діти.

"Кількість постраждалих мешканців міста зросла до 29 людей, серед них - дві дитини. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога", - написав чиновник.

Незадовго до цього мер Віталій Кличко повідомляв, що 12 осіб у Києві було госпіталізовано.

Ще з нового про наслідки від мера - у Подільському та Дарницькму районах пожежі, в тому числі палали уламки від ракети. По всій столиці зафіксовано багато інших загорянь нежитлових та житлових будівель, офісів, складів, гаражів, тощо.

Повідомляось також про неодноразові випадки загоряння автомобілей сьогодні.

Найбільше наслідків у столиці після обстрілу в ніч на вівторок - у Подільському районі та на Оболоні. Повідомлялось про перебої зі світлом у трьох районах.

Більш детально про наслідки ворожого комбінованого удару по Києву 2 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Атака дронів
Новини
Київ під масованою атакою балістики, по місту пожежі: все про наслідки
Київ під масованою атакою балістики, по місту пожежі: все про наслідки
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни