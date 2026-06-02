Комбинированный удар по Киеву: известно о первой жертве, около 30 человек ранены

Россияне нанесли массированный и комбинированный удар по Киеву в ночь на вторник, в результате чего около 30 человек пострадали, известно об одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

Ткаченко также сообщил, что среди пострадавших жителей столицы есть дети.

"Количество пострадавших жителей города возросло до 29 человек, среди них - два ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал чиновник.

Незадолго до этого мэр Виталий Кличко сообщал, что 12 человек в Киеве были госпитализированы.

Еще из нового о последствиях от мэра - в Подольском и Дарницком районах пожары, в том числе пылали обломки от ракеты. По всей столице зафиксировано много других возгораний нежилых и жилых зданий, офисов, складов, гаражей и тому подобное.

Сообщалось также о неоднократных случаях возгорания автомобилей сегодня.