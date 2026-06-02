ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Комбинированный удар по Киеву: известно о первой жертве, около 30 человек ранены

05:10 02.06.2026 Вт
1 мин
Перед атакой Воздушные Силы сообщали об угрозе с неба
aimg Юлия Маловичко
Комбинированный удар по Киеву: известно о первой жертве, около 30 человек ранены Фото: скорая возле больницы в Киеве (Gettty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне нанесли массированный и комбинированный удар по Киеву в ночь на вторник, в результате чего около 30 человек пострадали, известно об одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

Читайте также: Часть Киева осталась без света после комбинированной атаки РФ

Ткаченко также сообщил, что среди пострадавших жителей столицы есть дети.

"Количество пострадавших жителей города возросло до 29 человек, среди них - два ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал чиновник.

Незадолго до этого мэр Виталий Кличко сообщал, что 12 человек в Киеве были госпитализированы.

Еще из нового о последствиях от мэра - в Подольском и Дарницком районах пожары, в том числе пылали обломки от ракеты. По всей столице зафиксировано много других возгораний нежилых и жилых зданий, офисов, складов, гаражей и тому подобное.

Сообщалось также о неоднократных случаях возгорания автомобилей сегодня.

Больше всего последствий в столице после обстрела в ночь на вторник - в Подольском районе и на Оболони. Сообщалось о перебоях со светом в трех районах.

Более подробно о последствиях вражеского комбинированного удара по Киеву 2 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Атака дронов
Новости
Киев под массированной атакой баллистики, по городу пожары: все о последствиях
Киев под массированной атакой баллистики, по городу пожары: все о последствиях
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны