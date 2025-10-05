UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Комбінований обстріл Львівщини: відомо про перших загиблих

Фото: в Львові повідомили про перших загиблих (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Львівській області внаслідок комбінованого удару дронів та крилатих ракет загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За попередніми даними глави ОВА, внаслідок комбінованого удару ворожими безпілотниками та крилатими ракетами у Львівській області дві людини загинули, а ще двоє отримали поранення.

"На місцях працюють всі профільні служби. Вічна пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним. Інформація оновлюється", - додав він.

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по території України. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів.

Близько 04:30 по місту ударили дрони, пізніше - крилаті ракети з Чорного моря. Вранці по Львову завдали ударів аеробалістичними ракетами Кинджал, випущеними з винищувачів МіГ-31. Цього разу ворог застосував майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака призвела до відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилась без світла через пошкоджені лінії електропередач.

У цю ніч на Івано-Франківщину також було завдано масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівВійна Росії проти України