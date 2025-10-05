Комбінований обстріл Львівщини: відомо про перших загиблих

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по території України. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів.

Близько 04:30 по місту ударили дрони, пізніше - крилаті ракети з Чорного моря. Вранці по Львову завдали ударів аеробалістичними ракетами Кинджал, випущеними з винищувачів МіГ-31. Цього разу ворог застосував майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака призвела до відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилась без світла через пошкоджені лінії електропередач.

У цю ніч на Івано-Франківщину також було завдано масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.