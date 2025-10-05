Комбинированный обстрел Львовской области: известно о первых погибших

Массированная атака на Украину

В ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку по территории Украины. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов.

Около 04:30 по городу ударили дроны, позже - крылатые ракеты из Черного моря. Утром по Львову нанесли удары аэробаллистическими ракетами Кинжал, выпущенными из истребителей МиГ-31. На этот раз враг применил почти все имеющиеся виды вооружения.

Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье. Массированная атака привела к отключению электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.

В эту ночь в Ивано-Франковскую область также были нанесены массированные удары по объектам критической инфраструктуры.

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.