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Комбінований обстріл Києва: що відомо про наслідки

Ілюстративне фото: у Києві розповіли про наслідки масованої повітряної атаки (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в результаті російської комбінованої повітряної атаки у ніч проти 24 травня фіксують падіння уламків у кількох районах. Місцева влада назвала перші дані щодо наслідків ворожих ракетно-дронових ударів.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Спочатку було відомо про падіння уламків у двох районах Києва - це Шевченківський та Святошинський.

"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", - розповів глава КМВА.

Між тим Київський міський голова повідомив про виклик по медичну допомогу у Святошинському районі.

"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", - написав мер столиці у своєму Telegram.

Оновлено о 01:26

Як розповів начальник КМВА Ткаченко, ще були уламки на Оболоні. Він уточнив, що йдеться про ракету.

"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети", - йдеться в його повідомленні в мережі.

Оновлено: відомо про пожежі

Пізніше начальник КМВА Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі столиці зафіксовано пожежі за двома адресами

"Інформація про потерпілих встановлюється", - додав чиновник.

Оновлено: відомо про наслідки й у Солом'янському районі

Як розповів керівник КМВА Ткаченко о 01:37, у Соломʼянському районі столиці уламки БПЛА росіян "впали на житловий будинок".

Як уточнив пізніше мер, за передніми даними, уламки БПЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Солом'янському районі столиці. 

"Екстрені служби прямують на місце", - передав він.

Оновлено: є постраждалі

Як поінформував мер столиці Кличко, у Дніпровському районі постраждали дві людини в результаті ворожої повітряної атаки.

"Медики вже на місці", - додав міський голова.

Між тим начальник КМВА Ткаченко розповів, що у столиці у Святошинському районі "зафіксовано падіння уламків за ще однією адресою".

Оновлено: пожежа у будинку в Дніпровському районі

За словами Ткаченка, в Дніпровському районі столиці було зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.

Нічна комбінована атака на Київ

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері у Повітряних силах ЗСУ зафіксували рух ударних безпілотників противника у бік Києва. На тлі ворожої атаки із застосуванням "Шахедів" лунали вибухи у Києві та області, там велася робота ППО.

Як стало відомо пізніше, у Києві фіксували падіння уламків збитих дронів у Голосіївському районі, і там була пожежа, були пошкоджені автівки. Також повідомлялося, що у Київській області в Броварському районі були поранені дві людини.

Вже після опівночі стало відомо про рух понад 20 дронів-камікадзе у бік Києва з різних напрямків - у столиці знову було чути вибухи, працювала ППО. Також російські окупанти запустили балістику у бік Києва.

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