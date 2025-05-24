Комбинированный обстрел Киева: что известно о последствиях

Сначала было известно о падении обломков в двух районах Киева - это Шевченковский и Святошинский.

"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - рассказал глава КГГА.

Между тем Киевский городской голова сообщил о вызове за медицинской помощью в Святошинском районе.

"Вызов медиков в Святошинский район. Подробнее позже", - написал мэр столицы в своем Telegram.

Обновлено в 01:26

Как рассказал начальник КГВА Ткаченко, еще были обломки на Оболони. Он уточнил, что речь идет о ракете.

"В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты", - говорится в сообщении в сети.

Обновлено: известно о пожарах

Позже начальник КГВА Ткаченко сообщил, что в Святошинском районе столицы зафиксированы пожары по двум адресам.

"Информация о потерпевших устанавливается", - добавил чиновник.

Обновлено: известно о последствиях и в Соломенском районе

Как рассказал руководитель КГВА Ткаченко в 01:37, в Соломенском районе столицы обломки БПЛА россиян "упали на жилой дом".

Как уточнил позже мэр, по передним данным, обломки БПЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы.

"Экстренные службы направляются на место", - передал он.

Обновлено: есть пострадавшие

Как сообщил мэр столицы Кличко, в Днепровском районе пострадали два человека в результате вражеской воздушной атаки.

"Медики уже на месте", - добавил городской голова.

Между тем начальник КГВА Ткаченко рассказал, что в столице в Святошинском районе "зафиксировано падение обломков по еще одному адресу".

Обновлено: пожар в доме в Днепровском районе

По словам Ткаченко, в Днепровском районе столицы были зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.

Обновлено: пожар в Святошинском районе

Как рассказал мэр Кличко, в столице также горит нежилое помещение в Святошинском районе.

"Экстренные службы на месте", - добавил он.

Обновлено: количество пострадавших возросло до 8

Как передал начальник КГВА Ткаченко, в Соломенском районе столицы "четверо пострадавших от вражеской атаки".

"У всех острая реакция на стресс, от госпитализации отказались", – рассказал он.

Также он подтвердил прошлое сообщение мэра о двух пострадавших в Днепровском районе.

Как резюмировал Кличко в публикации в Telegram около половины третьего ночи, в столице сейчас известно всего о шести пострадавших из-за вражеской атаки.

"Двоих госпитализировали в Днепровском районе. Еще четверым медики оказали помощь в Святошинском районе", - рассказал городской голова.

Однако уже вскоре мэр Кличко уточнил, что количество пострадавших уже - 8 человек.

По его словам, зафиксировано курение обломков в Оболонском районе.

"Количество пострадавших от вражеской атаки выросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте", - сообщил мэр столицы.

Обновлено: обломки также фиксируются в Шевченковском районе

Как рассказал мэр в 02:41, в Киеве также фиксируют падение обломков в Шевченковском районе столицы. Он добавил, что на место направились экстренные службы.