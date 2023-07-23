Комбінована атака. Росіяни знову обстріляли Одесу

"Країна-терорист у черговий раз атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не знімайте та не поширюйте їхню роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам", - заявив речник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ОК "Південь" закликали не публікувати роботу ППО

"Чергова ворожа атака на півдні України. Ворог застосовує різні види зброї. Триває бойова робота. Не заважайте Силам оборони. Не орієнтуйте ворога, поширюючи фото/відео прильотів та роботи ППО", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Опубліковано відео пусків ракет із тимчасово окупованого Севастополя.

Повідомляється, що росіяни випустили частину ракет із акваторії тимчасово окупованого Севастополя.