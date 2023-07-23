Комбінована атака. Росіяни знову обстріляли Одесу

Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі та області сьогодні вночі, 23 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Країна-терорист у черговий раз атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не знімайте та не поширюйте їхню роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам", - заявив речник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У ОК "Південь" закликали не публікувати роботу ППО
"Чергова ворожа атака на півдні України. Ворог застосовує різні види зброї. Триває бойова робота. Не заважайте Силам оборони. Не орієнтуйте ворога, поширюючи фото/відео прильотів та роботи ППО", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Опубліковано відео пусків ракет із тимчасово окупованого Севастополя.
Повідомляється, що росіяни випустили частину ракет із акваторії тимчасово окупованого Севастополя.
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