Комбинированная атака. Россияне снова обстреляли Одессу

По словам Братчука, россияне снова прибегли к комбинированной атаке. Оккупанты запустили ракеты с моря, воздуха и Крыма. Атаку на Одессу подтвердил и глава ОВА.

"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия. Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам", - заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В ОК "Юг" призвали не публиковать работу ПВО

"Очередная вражеская атака по югу Украины. Враг применяет различные виды оружия. Идет боевая работа. Не мешайте Силам обороны. Не ориентируйте врага, распространяя фото/видео прилетов и работы ПВО", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Опубликованы видео пусков ракет из временно оккупированного Севастополя

Сообщается, что россияне выпустили часть ракет из акватории временно оккупированного Севастополя.

В Одессе начался пожар

По данным журналистов "Суспільного", в одном из районов Одессы начался пожар.

В Офисе президента Украины отреагировали на обстрел Одессы

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, больше систем ПРО, а также ATACMS помогут Украине.