Комбинированная атака. Россияне снова обстреляли Одессу

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Одессе и области сегодня ночью, 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По словам Братчука, россияне снова прибегли к комбинированной атаке. Оккупанты запустили ракеты с моря, воздуха и Крыма. Атаку на Одессу подтвердил и глава ОВА.
"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия. Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам", - заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В ОК "Юг" призвали не публиковать работу ПВО
"Очередная вражеская атака по югу Украины. Враг применяет различные виды оружия. Идет боевая работа. Не мешайте Силам обороны. Не ориентируйте врага, распространяя фото/видео прилетов и работы ПВО", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Опубликованы видео пусков ракет из временно оккупированного Севастополя
Сообщается, что россияне выпустили часть ракет из акватории временно оккупированного Севастополя.
В Одессе начался пожар
По данным журналистов "Суспільного", в одном из районов Одессы начался пожар.
В Офисе президента Украины отреагировали на обстрел Одессы
"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, больше систем ПРО, а также ATACMS помогут Украине.
Российские войска после выхода из "зерновой сделки" нещадно обстреливают Одессу
Россия после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.
Как отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, Россия не достигла целей своих атак, поэтому она будет продолжать наносить удары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.