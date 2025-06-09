Комбінована атака на Рівненську область: стало відомо про наслідки, є поранений

Атака на Україну 9 червня

Нагадаємо, в ніч на 9 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку. Спочатку РФ запустила ударні БПЛА.

У Києві та області працювала ППО, лунали вибухи. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці пошкоджено офісну будівлю.

У Рівному також пролунали вибухи через атаку ворожих БПЛА. Пізніше Повітряні сили повідомили, що Росія запустила крилаті ракети з Брянської області, проте не уточнювалося, з чого саме. Після цього пролунали повторні вибухи в Рівному.

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