Комбинированная атака на Ровенскую область: стало известно о последствиях, есть раненый

Атака на Украину 9 июня

Напомним, в ночь на 9 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за российской атаки. Изначально РФ запустила ударные БПЛА.

В Киеве и области работала ПВО, раздавались взрывы. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице повреждено офисное здание.

В Ровно также раздались взрывы из-за атаки вражеских БПЛА. Позже Воздушные силы сообщили, что Россия запустила крылатые ракеты из Брянской области, однако не уточнялось, с чего именно. После этого раздались повторные взрывы в Ровно.

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