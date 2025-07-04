Комбінована атака на Київщину: наслідки фіксують у трьох районах, фото

Київська область також опинилася під потужною комбінованою атакою російських дронів та ракет у ніч проти 4 липня. Пошкодження зафіксовані у трьох районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколи Калашника .

Він зазначив, що повітряна тривога на Київщині тривала понад 15 годин. Ворог бив по мирних населених пунктах. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Дякую нашим мисливцям в небі. Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БпЛА", - повідомив Калашник.

За інформацією голови ОВА, внаслідок обстрілу постраждалих серед населення області немає. Також вдалося не допустити влучань в критичну інфраструктуру. Однак зафіксовані численні пошкодження цивільних об’єктів.

Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, два приватні будинки та кілька автомобілів.

У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежі покрівлі багатоповерхівки та гаражів, також зазнала пошкоджень будівля кінологічного центру, три авто та вікна у трьох квартирах.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені вікна освітнього закладу.

Оперативні служби вже працюють на місцях для усунення наслідків обстрілу.

Фото: наслідки російської атаки на Київську область (facebook.com/mykola.kalashnyk)