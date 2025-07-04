Комбинированная атака на Киевскую область: последствия фиксируют в трех районах, фото
Киевская область также оказалась под мощной комбинированной атакой российских дронов и ракет в ночь на 4 июля. Повреждения зафиксированы в трех районах области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника.
Он отметил, что воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 15 часов. Враг бил по мирным населенным пунктам. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Спасибо нашим охотникам в небе. Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевской областью уже поражено почти 550 вражеских БпЛА", - сообщил Калашник.
По информации председателя ОВА, в результате обстрела пострадавших среди населения области нет. Также удалось не допустить попаданий в критическую инфраструктуру. Однако зафиксированы многочисленные повреждения гражданских объектов.
В частности, в Бучанском районе поврежден многоэтажный жилой дом, два частных дома и несколько автомобилей.
В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожары кровли многоэтажки и гаражей, также было повреждено здание кинологического центра, три авто и окна в трех квартирах.
В Броварском районе в результате атаки повреждены окна образовательного учреждения.
Оперативные службы уже работают на местах для устранения последствий обстрела.
Фото: последствия российской атаки на Киевскую область (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Массированная атака на Киев и область
Сегодня ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Во многих районах вспыхнули пожары, есть пострадавшие.
Как сообщили в Воздушных силах, во время атаки РФ выпустила рекордное количество "Шахедов". Речь идет о 330 ударных дронов.
Также оккупанты использовали 11 ракет, среди них были аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские силы ПВО уничтожили 268 беспилотников, а также две крылатые ракеты "Искандер-К".
Кроме того, после российского удара в Киеве ухудшилось качество воздуха, уровень загрязнения - высокий.
Подробнее о последствиях атаки на Киев - в репортаже РБК-Украина.
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