Комбайнер підірвався на міні у Дніпропетровській області
Комбайнер підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган" під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Аграрій не постраждав, проте сам комбайн пошкоджено.
"Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ - нищити, руйнувати, залякувати", - написав Лукашук.
Нагадаємо, на минулому тижні комбайнери підірвалися на протитанковій міні у Запорізькій області. Через вибух постраждали двоє чоловіків.
Окрім того, жінка підірвалася на міні у лісі під Києвом, її не вдалося врятувати.
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