Команды Джошуа и Руиса определились с возможными датами реванша

Команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего и Энтони Джошуа определились возможными датами проведения реванша. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, которого цитирует на своей странице в Twitter журналист Майк Коппинджер.

Стороны рассматривают две даты. Если бой состоится в США, то он будет проведен 29 ноября в Нью-Йорке, а если Руис согласится на поединок в Великобритании, то он состоится 14 декабря в Кардиффе.

Официально о проведении реванша будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, в начале июня Энтони Джошуа нокаутом проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.