Команди Джошуа і Руїса визначилися з можливими датами реваншу

Команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Енді Руїса-молодшого і Ентоні Джошуа визначилися можливими датами проведення реваншу. Про це заявив промоутер британця Едді Хирн, якого цитує на своїй сторінці в Twitter журналіст Майк Коппінджер.

Сторони розглядають дві дати. Якщо бій відбудеться в США, то він буде проведений 29 листопада в Нью-Йорку, а якщо Руїс погодиться на поєдинок у Великій Британії, то він відбудеться 14 грудня в Кардіффі.

Офіційно про проведення реваншу буде оголошено наступного тижня.

Нагадаємо, на початку червня Ентоні Джошуа нокаутом програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому. Це був дебютний поєдинок для британця в США та перша поразка в професійній кар'єрі.