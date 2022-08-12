Командующий Сухопутных войск опроверг "успехи" оккупантов на востоке

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский находясь на восточных позициях заявил, что враг не имеет никакого успеха в продвижении по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил .

Сырский заявил, что борьба на передовой изнурительная и жестокая и требует невероятных физических и моральных усилий. Поэтому он призвал критически относиться к поспешным заявлениям врага относительно его возможного успеха.

"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и якобы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", - заявил Сырский.

В последние дни представители российских оккупантов регулярно сообщали, что им удалось захватить Бахмут и Соледар в Донецкой области. Фактически эти заявления оказались фейком, поскольку ВСУ успешно держит оборону этих населенных пунктов.