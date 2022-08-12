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Командувач Сухопутних військ заперечив "успіхи" окупантів на Сході

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Україна, П'ятниця 12 серпня 2022 22:47
Командувач Сухопутних військ заперечив "успіхи" окупантів на Сході Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський перебуваючи на східних позиціях заявив, що ворог немає жодного успіху у просуванні по фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Сирський заявив, що боротьба на передовій виснажлива і жорстока та потребує неймовірних фізичних та моральних зусиль. Тому він закликав критично ставитися до поспішних заяв ворога щодо його можливого успіху.

"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", - заявив Сирський.

Останніми днями представники російських окупантів регулярно повідомляли, що їм вдалося захопити Бахмут і Соледар у Донецькій області. Фактично ці заяви виявились фейком, оскільки ЗСУ успішно тримає оборону цих населених пунктів.

Нагадаємо, що раніше генерал-полковник Олександр Сирський заборонив бездозвільне вивезення окремих видів транспорту з Донецької області.

Олексій Арестович заявив, що російська армія не здатна захопити Сіверськ та Бахмут.

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