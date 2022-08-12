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Россияне не смогут взять Бахмут и Северск. Арестович назвал причину

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Бахмут, Пятница 12 августа 2022 22:24
Россияне не смогут взять Бахмут и Северск. Арестович назвал причину Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это, в лучшем случае, закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет", - отметил он.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска добились частичного успеха в продвижении на Бахмут и пытаются закрепиться на новых позициях.

Бахмут в последние дни стал прифронтовым городом, противник его постоянно обстреливает, что сопровождается жертвами среди мирных жителей.

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Бахмут Алексей Арестович
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