В Донецкой области завтра вводится особый режим транспортного движения: что это значит

В Донецкой области с 11 августа начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил Кириленко.

Напомним, что в конце июля президент Зеленский объявил о начале обязательной эвакуации гражданских жителей Донецкой области.

Как известно, с начала войны Донецкую область покинули более миллиона гражданских.

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