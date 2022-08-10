В Донецкой области завтра вводится особый режим транспортного движения: что это значит
В Донецкой области с 11 августа начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Особый режим будет предусматривать следующее:
- запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
- продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).
Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.
"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил Кириленко.
Напомним, что в конце июля президент Зеленский объявил о начале обязательной эвакуации гражданских жителей Донецкой области.
Как известно, с начала войны Донецкую область покинули более миллиона гражданских.
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