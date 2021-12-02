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Командующий ООС о "Джавелинах": при необходимости готовы применить

Автор: Сергей Новиков

Объединенные силы на Донбассе при необходимости готовы применить противотанковые комплексы "Джавелин". Но на данный момент командование не может комментировать действия своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего ООС Александра Павлюка для "Радио Свобода".

В частности, ему задали вопрос о том, применяют ли "Джавелины" на Донбассе, потому что в Раде и Главном управлении разведки подтверждают такой факт, а в ООС отрицают.

"Я никогда не комментирую действия наших подразделений - это наше военное дело. Если кто хочет комментировать наши действия - мы не можем запретить. Да, мы укомплектованы "Джавелинами". Подразделение постоянно изучает варианты действий по наиболее угрожающим направлениям. При необходимости мы готовы применить, а все остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия", - отметил Павлюк.

Напомним, в октябре Украина получила от США новую партию "Джавелинов".

Подробнее о потребностях армии читайте в материале "Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине".

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