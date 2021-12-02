Командувач ООС про "Джавеліни": при необхідності готові застосувати

Об'єднані сили на Донбасі за необхідності готові застосувати протитанкові комплекси "Джавелін". Але зараз командування не може коментувати дії своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка для "Радіо Свобода" .

Зокрема, йому поставили питання про те, чи застосовують "Джавеліни" на Донбасі, бо у Раді та Головному управлінні розвідки підтверджують такий факт, а в ООС заперечують.

"Я ніколи не коментую дії наших підрозділів - це наша військова справа. Якщо хтось хоче коментувати наші дії - ми не можемо заборонити. Так, ми укомплектовані "Джавелінами". Підрозділ постійно вивчає варіанти дій за найбільш загрозливими напрямками. При необхідності ми готові застосувати, а решту ви чуєте в коментарях людей, які думають, що вони мають право коментувати наші дії", - зазначив Павлюк.