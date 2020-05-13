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Командувач Нацгвардії вилікувався від коронавірусу

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 11:28
Командувач Нацгвардії вилікувався від коронавірусу
Фото: Микола Балан (mvs.gov.ua)

З сьогоднішнього дня Балан приступив до своїх обов'язків

Командувач Національної гвардії України Микола Балан одужав від коронавірусу COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що повторні і контрольні тести показали негативний результат на наявність вірусу.

"З сьогоднішнього дня генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов'язків", - повідомили в МВС.

За станом на 9:00 13 травня в Національній гвардії зафіксовано 28 випадків COVID-19, на лікуванні перебувають 19 військовослужбовців, одужали 9, на самоізоляції перебувають 147. Летальних випадків немає.

Нагадаємо, у Миколи Балана підтвердили коронавірус 17 квітня. Тоді повідомлялося, що у нього захворювання проходить практично безсимптомно.

Зазначимо, станом на 13 травня в Україні підтвердили 16 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому за останню добу зафіксовано зростання нових захворювань після дводенного спаду. Так, 12 травня виявили 402 нових випадку, днем раніше було 375 заражень. Померли від коронавірусу за добу 14 пацієнтів. Загальна кількість жертв досягла 439.

Теги Новини України УкраїнаНацгвардияКоронавірус
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