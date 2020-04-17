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У командующего Национальной гвардии выявили коронавирус

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 20:15
У командующего Национальной гвардии выявили коронавирус
Фото: Николай Балан (mvs.gov.ua)

Заболевание проходит почти бессимптомно

Коронавирус выявили у командующего Национальной гвардии Николая Балана. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сегодня подтвердили коронавирус у Балана.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - отметил Геращенко.

Он добавил, что Национальная гвардия продолжает выполнять задачи в полном объеме, а обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

У командующего Национальной гвардии выявили коронавирус

Напомним, сегодня стало известно, что депутат Верховной рады Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. РБК-Украина на этой неделе писало о заражении нардепа Вадима Новинского. Его состояние в норме, однако врачи рекомендовали госпитализацию. Позже стало известно, что за день до этого он встречался с предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

В конце марта начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом.

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