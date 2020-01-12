Командующий КСИР извинился за атаку на самолет МАУ в Иране

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Саламе принес свои извинения за атаку на украинский самолет МАУ вблизи иранского Тегерана. Об этом сообщает CNN.

Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке.

"Мне никогда не было так стыдно в своей жизни... Мы сделали ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее... Мы просим прощения", - сказал он.

Командующий КСИР подчеркнул, что в ту ночь все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух.

"Мы все были в атмосфере войны", - заявил Салами.

Напомним, парламент Ирана поддержал Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана, - ред.) После того, как КСИР ошибочно сбил украинский пассажирский самолет в Тегеране.

В иранском парламенте заявили, что эта ошибка является огромной потерей, но "она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал Иран".

Как писало РБК-Украина ранее, КСИР взял на себя всю ответственность за атаку на самолет МАУ вблизи Тегерана.

Добавим также, после официального признания атаки на украинский самолет Ираном прокатилась волна протестов. Активисты требуют отставки руководства государства.