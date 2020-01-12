Командувач КВІР вибачився за атаку на літак МАУ в Ірані

Командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі приніс свої вибачення за атаку на український літак МАУ поблизу іранського Тегерану. Про це повідомляє CNN.

Саламі підкреслив, що ніколи ні про що не шкодував так, як про цей вчинок.

"Мені ніколи не було так соромно в своєму житті... Ми зробили помилку, і безліч наших співгромадян загинули через неї… Ми просимо вибачення", - сказав він.

Командувач КВІР наголосив, що тієї ночі все американські літаки і вертольоти в Перській затоці були підняті в повітря.

"Ми всі були в атмосфері війни", - заявив Саламі.

Нагадаємо, парламент Ірану підтримав Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини Збройних сил Ірану, - ред.) після того, як КВІР помилково збив український пасажирський літак в Тегерані.

В іранському парламенті заявили, що ця помилка є величезною втратою, але "вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який протягом всієї своєї історії захищав Іран".

Як писало РБК-Україна раніше, КВІР узяв на себе усю відповідальність за атаку на літак МАУ поблизу Тегерану.

Додамо також, після офіційного визнання атаки на український літак Іраном прокотилася хвиля протестів. Активісти вимагають відставки керівництва держави.