Командующий авиации Британии назвал условие вступления в войну против России
Россия является самой большой угрозой для британской и европейской безопасности. Британия готова к войне с Москвой в случае угрозы Лондону или же другим членам НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky news.
По словам командующего Королевскими Военно-воздушными силами Великобритании Майка Уингстона, британские самолеты и пилоты готовы к войне с Россией.
Уингстон отметил, что Россия становится все агрессивнее и Британия должна быть готова к этому, поскольку война в Украине была важным уроком для всей Европы.
"Для меня нет сомнения, что Россия - это самая насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто гляньте на ее действия не только в Украине. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и имеющейся угрозе", - заявил командующий авиацией Британии.
Уингстон подчеркнул, что Лондон и его партнеры ежедневно работают и осуществляют подготовку, что дает их силам "преимущество в ближнем бою".
"Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно лишь сдерживания, но если наступит день, когда Россия осуществит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", - добавил командующий авиацией.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия недавно направила истребители в Швецию и Финляндию для совместных учений.
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