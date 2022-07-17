ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Командующий авиации Британии назвал условие вступления в войну против России

Новина українською →
Воскресенье 17 июля 2022 12:17
Командующий авиации Британии назвал условие вступления в войну против России Фото: Tornado GR4 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия является самой большой угрозой для британской и европейской безопасности. Британия готова к войне с Москвой в случае угрозы Лондону или же другим членам НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

По словам командующего Королевскими Военно-воздушными силами Великобритании Майка Уингстона, британские самолеты и пилоты готовы к войне с Россией.

Уингстон отметил, что Россия становится все агрессивнее и Британия должна быть готова к этому, поскольку война в Украине была важным уроком для всей Европы.

"Для меня нет сомнения, что Россия - это самая насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто гляньте на ее действия не только в Украине. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и имеющейся угрозе", - заявил командующий авиацией Британии.

Уингстон подчеркнул, что Лондон и его партнеры ежедневно работают и осуществляют подготовку, что дает их силам "преимущество в ближнем бою".

"Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно лишь сдерживания, но если наступит день, когда Россия осуществит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", - добавил командующий авиацией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия недавно направила истребители в Швецию и Финляндию для совместных учений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Великобритания
NEWS
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года