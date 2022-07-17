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Командувач авіації Британії назвав умову вступу у війну проти Росії

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Неділя 17 липня 2022 12:17
Командувач авіації Британії назвав умову вступу у війну проти Росії Фото: Tornado GR4 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія є найбільшою загрозою для британської та європейської безпеки. Британія готова до війни з Москвою у разі загрози Лондону або ж іншим членам НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky news.

За словами командувача Королівськими Військово-повітряними силами Великої Британії Майка Вінґстона, британські літаки й пілоти готові до війни з Росією.

Вінґстон відзначив, що Росія стає дедалі агресивнішою й Британія повинна бути готовою до цього, оскільки війна в Україні була важливим уроком для усієї Європи.

"Для мене немає сумніву, що Росія - це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні. Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози", - заявив командувач авіації Британії.

Вінґстон наголосив, що Лондон та його партнери щодня працюють й здійснюють підготовку, що дає їхнім силам "перевагу в ближньому бою".

"Ми, звісно ж, сподіваємось, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", - додав командувач авіації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія нещодавно направила винищувачі до Швеції та Фінляндії для спільних навчань.

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