Британия направила истребители в Швецию и Финляндию для совместных учений

Британские Военно-воздушные силы направили в Швецию и Финляндию истребители для проведения совместных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства .

Сообщается, что в скандинавские страны отправились истребители Typhoon FGR4 и F-35B Lightning. Британская сторона помимо учений рассматривает расширение своего присутствия в этом регионе.

Также сообщается, что развертывание британской авиации проходит по запросу принимающих стран. Самолеты уже провели боевые учения с финскими F-18 Hornets и шведскими Gripen.

"Финляндия и Швеция являются важными партнерами в области обороны, и мы приветствуем их заявки на вступление в НАТО, которые сделают альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе. Эти развертывания подчеркивают нашу решимость укреплять это партнерство и обеспечивать беспрепятственную совместную работу наших сил", - отметил министр обороны Британии Бен Уоллес.