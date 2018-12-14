Командующий ВМС Украины проведет встречу с командующим ВМС США

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Основной темой встречи станет двустороннее сотрудничество в сфере безопасности

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Игорь Воронченко проведет встречу в США с главнокомандующим ВМС США Джоном Ричардсоном и другими представителями Министерства обороны США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Основной темой встречи должно стать двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и воплощение новой стратегии ВМС Украины.

"Правительство США тесно работает с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы поддержать стремление Украины к дипломатическому и мирному решению агрессии России, включительно с недавним неспровоцированным нападением на украинские корабли в Черном море. Лидеры Минобороны США подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые включают и территориальные воды, и право украинских кораблей пользоваться международными морскими путями", - сообщили в пресс-службе Минобороны США.

Также Миноб США напомнил, что Соединенные Штаты отвергают любую попытку аннексии Крыма Россией.

Напомним, в ВМС Украины начали подготовку резервистов первой очереди. В ведомстве отмечают, что цель мероприятия - повышение уровня готовности к использованию по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации.