Командував ударом "Іскандером" по Одесі: російському полковнику оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атакою ракетою "Іскандер" по Одесі у квітні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ та Офісу генерального прокурора.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на одного із керівників збройних сил РФ, який здійснив воєнний злочин, віддавши наказ на повітряний удар по цивільній інфраструктурі Одеси 29 квітня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
У СБУ нагадали, що внаслідок тієї атаки ворога загинуло восьмеро цивільних, серед них - малолітня дитина. Ще 23 людини отримали поранення.
За матеріалами справи, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер, який тоді очолював 12-ту ракетну бригаду Південного військового округу РФ.
Як встановило розслідування, саме він наказав підлеглим використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси. Для атаки окупанти застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною.
Балістичну ракету було запущено з району селища Новоселівське, що розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим. За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості.
Удару зазнала одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Лєдєреру про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському. Він командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.
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