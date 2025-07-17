Командовал ударом "Искандером" по Одессе: российскому полковнику объявили подозрение

"Служба безопасности собрала доказательную базу на одного из руководителей вооруженных сил РФ, который совершил военное преступление, отдав приказ на воздушный удар по гражданской инфраструктуре Одессы 29 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в результате той атаки врага погибли восемь гражданских, среди них - малолетний ребенок. Еще 23 человека получили ранения.

По материалам дела, обстрелом командовал российский полковник Евгений Ледерер, который тогда возглавлял 12-ю ракетную бригаду Южного военного округа РФ.



Как установило расследование, именно он приказал подчиненным использовать баллистическое вооружение по гражданской инфраструктуре Одессы. Для атаки оккупанты применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Баллистическая ракета была запущена из района поселка Новоселовское, расположенного на временно оккупированной территории АР Крым. Через несколько минут боеприпас разорвался в воздухе над Одессой, обломки снаряда поразили большую территорию местности.

Удару подверглась одна из рекреационных зон Одессы, популярное место для отдыха среди местных жителей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Ледереру о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.