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Командовал ракетным ударом по Кривому Рогу: российский полковник получил подозрение

Вторник 07 января 2025 15:27
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Командовал ракетным ударом по Кривому Рогу: российский полковник получил подозрение Фото: российский полковник, который командовал ракетным ударом по Кривому Рогу, получил подозрение (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому. Он командовал ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как выяснили правоохранители, фигурант находится в должности командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил России.

По данным следствия, рашист непосредственно командовал воздушной атакой РФ по складам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года. В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель.

Для осуществления атаки по городу Скитский отдал приказ задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Установлено, что ракета, которая попала по коммерческому складу, была Х-101 класса "воздух-земля", которую один из бортов выпустил над акваторией Каспийского моря.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Тогда его преступления квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Командовал ракетным ударом по Кривому Рогу: российский полковник получил подозрение

Фото: российский полковник, который командовал ракетным ударом по Кривому Рогу, получил подозрение (t.me/SBUkr)

Напомним, украинские правоохранители объявили подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, который приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве летом 2024 года.

Также ранее мы сообщали, что один из руководителей российской тюрьмы получил заочное подозрение. Он лично участвовал в пытках украинских военнопленных.

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