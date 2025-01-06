Одному з очільників російської тюрми, де катують полонених бійців ЗСУ, оголосили підозру
Один з очільників російської тюрми отримав заочну підозру. Він особисто брав участь у катування українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Як зазначається, Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного рашиста, який катував українських військовополонених.
Мова йде про громадянина Росії Олексія Хавецького - заступника начальника "виправної колонії №7", яка знаходиться у Володимирській області РФ.
За матеріалами справи, як мінімум з кінця травня 2023 до лютого 2024 року посадовець особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами, яких ув’язнювали до російської тюрми.
У катівнях потерпілих катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак, яких росіяни використовували для охорони периметра режимного об’єкта.
Фото: заступнику начальника російської тюрми оголосили підозру (t.me/SBUkr)
Також за вказівкою Хавецького його підлеглі здійснювали регулярні побиття полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги.
Ще одним поширеним способом знущань над потерпілими було їх тримання без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низьких температурах на відкритому повітрі.
Використовуючи тортури, тюремник намагався "вибити" з потерпілих потрібні окупантам "зізнання" у заздалегідь сфабрикованих справах проти українських захисників.
Крім того, він застосовував фізичне насильство і психологічний тиск до полонених, щоб змусити їх співпрацювати на користь РФ у війні проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Зазначається, що, попри те що зловмисник перебуває в Росії, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Моніторингова місія ООН повідомляла, що Росія закатувала 95% українських військовополонених у російських в'язницях.
Російська влада катує українських військовополонених, починаючи з перших допитів. Практика тортур, яку застосовують окупанти, є "широко поширеною і систематичною".
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