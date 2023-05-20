Командував окупацією Харківської області. Російському генералу повідомлено про підозру

Командувачу 11-го армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанту Андрію Рузинському, який командував окупацією Харківської області, повідомлено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області. Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів", - пише пресслужба.

Рузинський виконував злочинні накази вищого військово-політичного керівництва Росії щодо окупації України. Для штурму населених пунктів регіону він задіяв більше 4 тисяч російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія". Загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи "Буратіно" і "Солнцепьок".

Також Рузинський неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира - командувача Західним військовим округом, а також армійську штурмову авіацію, ударні гелікоптери Мі-8, Ка-52 та розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч".

"Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в місті Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців", - додає СБУ.

За ведення війни проти України Кремль нагородив більше тисячі окупантів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського. Останній отримав підвищення у військовому званні й був переведений для подальшої служби на територію Росії, де наразі переховується від правосуддя.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, злочинцю загрожує до 15 років в'язниці.

Фото: Російському генералу, який командував окупацією Харківської області, повідомлено про підозру (t.me/SBUkr)

Звільнення Харківської області

У вересні 2022 року українські військові в ході швидкого контрнаступу завдали поразки Російській Федерації та відвоювали майже всю Харківську область.

Під час звільнення територій наші воїни успішно використовували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в регіоні, чим створили умови для успіху операції.

Україна демонстративно заявляла про удари на півдні країни, щоб ввести в оману ворога щодо своїх намірів звільнити територію Харківської області.