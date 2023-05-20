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Командовал оккупацией Харьковской области. Российскому генералу сообщено о подозрении

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Суббота 20 мая 2023 10:30
Командовал оккупацией Харьковской области. Российскому генералу сообщено о подозрении Фото: Российскому генералу, командовавшему оккупацией Харьковской области, сообщено о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Командующему 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому, командовавшему оккупацией Харьковской области, сообщено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области. Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов", - пишет пресс-служба.

Рузинский выполнял преступные приказы высшего военно-политического руководства России по оккупации Украины. Для штурма населенных пунктов региона он задействовал более 4 тысяч российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки "Балаклея". Захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек".

Также Рузинский неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира - командующего Западным военным округом, а также армейскую штурмовую авиацию, ударные вертолеты Ми-8, Ка-52 и расчеты 300-мм РСЗО "Смерч".

"Рузинскому подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей", - добавляет СБУ.

За ведение войны против Украины Кремль наградил более тысячи оккупантов, которые находились в подчинении Рузинского. Последний получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России, где сейчас скрывается от правосудия.

Согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Командовал оккупацией Харьковской области. Российскому генералу сообщено о подозрении

Фото: Российскому генералу, командовавшему оккупацией Харьковской области, сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)

Освобождение Харьковской области

В сентябре 2022 года украинские военные в ходе быстрого контрнаступления нанесли поражение Российской Федерации и отвоевали почти всю Харьковскую область.

При освобождении территорий наши воины успешно использовали HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в регионе, чем создали условия для успеха операции.

Украина демонстративно заявляла об ударах на юге страны, чтобы ввести в заблуждение врага относительно своих намерений освободить территорию Харьковской области.

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