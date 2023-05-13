Катував українців. СБУ оголосили підозру "коменданту" Балаклії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ встановила, що окупаційним "комендантом" був військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС Росії з позивним "Граніт". На початку повномасштабного вторгнення він прибув до України.

У березні минулого року "Граніт" прибув до Балаклії, де займався координацією російських солдатів та бойовиків "Л/ДНР". Згодом його призначили "комендантом". Окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.

За наказом "коменданта" українців утримували у катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей жорстоко катували, тримали довгий час без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісти.

"Задокументовано, що "Граніт" особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі окупант знаходиться в Росії та переховується від правосуддя. СБУ оголосила йому підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, раніше Reuters встановило ім'я окупаційного "коменданта" Балаклії з позивним "Граніт". Ним виявився військовий комендант Калінінградського гарнізону Валерій Буслов.

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