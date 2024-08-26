Командування російської армії перекидає сили з України в Курську область, - ISW

Зазначається, що 24 серпня командири російської 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ), 11-ї повітряно-десантної (ПДВ) бригади, 56-го полку ПДВ (7-а дивізія ПДВ) і 51-го полку ПДВ (106-а дивізія ПДВ) доповіли російському диктатору Володимиру Путіну про бойові завдання на російських територіях, що межують з Україною (ймовірно, маючи на увазі Курську область).

Раніше того ж дня Путін зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим і начальником Головного оперативного управління Генштабу, генерал-полковником Сергієм Рудським. Темою зустрічі було обговорення російської відповіді на українське "вторгнення" в Курську область.

У звіті зазначається, що ISW спостерігав за бойовими діями 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади повітряно-десантної дивізії у Курській області. Були докази того, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56-го полку дивізії з району Роботине на заході Запорізької області до Курської області.

Інститут ще не бачив повідомлень про те, що підрозділи 51-го полку повітряно-десантної дивізії воюють у Курській області. Однак той факт, що командир 51-го полку ПДВ інформував Путіна разом з командирами інших підрозділів, які нещодавно передислокували свої частини до Курської області, дозволяє припустити, що підрозділи 51-го полку дивізії також, ймовірно, передислокувалися у цей район. Підрозділи 51-го полку ПДВ упродовж останніх місяців воювали на Сіверському напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ.

З огляду на ситуацію, в ISW припускають, що Росія також передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад із лінії фронту на півночі Харківської області і, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ВДВ із ширшого району Часів Яру.

"Військове командування РФ чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області", - йдеться у звіті.