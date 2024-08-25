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США та Британія надали Україні супутникові знімки Курської області перед наступом, - NYT

Неділя 25 серпня 2024 23:49
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США та Британія надали Україні супутникові знімки Курської області перед наступом, - NYT Фото: ЗСУ могли отримати від США та Британії супутникові знімки Курської області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україна незадовго до початку операції у Курській області (РФ) отримала від США та Великої Британії супутникові знімки та іншу інформацію щодо цього регіону. Такі дані були надані Києву не для допомоги в наступі углиб території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як розповіли посадовці американському виданню, представлені відомості та кадри з супутника Курської області передавались Штатами та Британією українській стороні, щоб дозволити командуванню ЗСУ краще відстежувати російські підкріплення, які могли атакувати.

За словами деяких офіційних осіб США, чим більше території РФ на західному прикордонні Україна намагатиметься взяти під контроль, тим більший ризик надмірного розширення ліній постачання ЗСУ та "парасольки ППО".

Американські посадовці додали NYT, що нарощування сил ЗСУ у Курській області нібито створює слабкі місця вздовж лінії фронту на сході України, особливо на Донбасі, де Сили оборони стикаються з інтенсивним російськими атаками.

"Україна розширила лінію фронту, що несе певний ризик, оскільки для утримання цієї лінії потрібно більше особового складу та техніки - що, своєю чергою, може виснажити якусь іншу ділянку фронту або, що ймовірніше, зменшити їхні наявні резерви", - висловив думку аналітик британської розвідувальної компанії Janes Джеймс Рендс.

Разом з тим американські військові кажуть, що Україна своїм наступом у Курській області продемонструвала, що вміє проводити "загальновійськовий" маневр. Йдеться про синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії, пише NYT.

Наступ ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, з 6 серпня українські військові проводять операцію у російській Курській області. ЗСУ взяли під контроль понад 90 населених пунктів у цьому регіоні, та суттєво поповнили "обмінний фонд".

Як зазначив 25 серпня президент Володимир Зеленський, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Додамо, раніше з'являлася інформація, що частині російських військ у Курській області може опинитися у котлі на одній з ділянок бойових дій.

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Курська область Війна Росії проти України
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