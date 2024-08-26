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Командование российской армии перебрасывает силы из Украины в Курскую область, - ISW

Фото: армия РФ передислоцирует часть войск из Украины в Курскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные продолжают перебрасывать силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 24 августа командиры российской 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ), 11-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады, 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ) доложили российскому диктатору Владимиру Путину о боевых задачах на российских территориях, которые граничат с Украиной (вероятно, имея в виду Курскую область).

Ранее в тот же день Путин встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и начальником Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковником Сергеем Рудским. Темой встречи было обсуждение российского ответа на украинское "вторжение" в Курскую область.

В отчете отмечается, что ISW наблюдал за боевыми действиями 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады воздушно-десантной дивизии в Курской области. Были доказательства того, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 56-го полка дивизии из района Роботино на западе Запорожской области в Курскую область.

Институт еще не видел сообщений о том, что подразделения 51-го полка воздушно-десантной дивизии воюют в Курской области. Но тот факт, что командир 51-го полка ВДВ информировал Путина вместе с командирами других подразделений, которые недавно передислоцировали свои части в Курскую область, позволяет предположить, что подразделения 51-го полка дивизии также, вероятно, передислоцировались в этот район. Подразделения 51-го полка ВДВ на протяжении последних месяцев воевали на Северском направлении вместе с другими подразделениями 106-й дивизии ВДВ.

С учетом ситуации, в ISW предполагают, что Россия также передислоцировала подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала подразделения 11-й бригады ВДВ из более широкого района Часов Яра.

"Военное командование РФ сопротивляется оперативному давлению с целью передислокации сил из приоритетной наступательной операции по захвату Покровска в Донецкой области. И, вероятно, продолжит перебрасывать силы из менее приоритетных наступательных операций в других частях театра боевых действий для обороны в Курской области», - говорится в отчете.

Ситуация на фронте в Курской области

С 6 августа Вооруженные силы Украины проводят военную операцию в Курской области. Ее задача - отодвинуть вражеские войска от границы Сумской области с РФ, создать там санитарную зону и оттянуть часть войск с фронта в Украине.

За последние сутки украинские военные продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров и взяли под контроль еще два населенных пункта.

В ответ, российская армия обстреливает артиллерией и сбрасывает управляемые авиабомбы на населенные пункты Курской области.

По данным СМИ, США и Великобритания передали ВСУ спутниковые снимки Курской области перед стартом наступательной операции.

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