Командування кинуло. Полонений окупант розповів про штурми у Харківській області (відео)

Російський сержант розповів, що до того, як піти на війну, він працював в енергетиці. В армію росіянин потрапив під час мобілізації.

"До мене прийшли співробітники військкомату та поліції. Дали повістку розписатися. Це було 23 жовтня, 24-го я пішов з "бронею", оскільки в енергетиці працював, мені сказали, що це "фільчина грамота". У результаті 25-го мобілізували", - сказав полонений.

За його словами, російське командування запевняло, що воювати проти України будуть професійні контрактники, а мобілізовані будуть нібито охорона чи територіальна оборона.

"Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости, а не йти когось убивати... А по факту поставили в тероборону нас, рік простояли, а зараз у листопаді відправили штурмувати Синьківку (Харківська область, - ред.)", - розповів окупант.

Росіянин додав, що на позиціях у Синьківці їм треба було протриматися 3-4 дні, але командування не давало ні їжі, ні води, постачать боєкомплектів не було. За словами окупанта, командування перестало виходити на зв'язок. ЗСУ на шостий день взяли позиції ворога та запропонували здатися у полон.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 362 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 780 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили ворожий зенітний комплекс "Оса".