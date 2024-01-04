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Командування кинуло. Полонений окупант розповів про штурми у Харківській області (відео)

Фото: полонений окупант розповів про штурми у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ з Санкт-Петербурга. Окупант розповів про те, як потрапив до армії та воював проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угрупування ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Російський сержант розповів, що до того, як піти на війну, він працював в енергетиці. В армію росіянин потрапив під час мобілізації.

 

"До мене прийшли співробітники військкомату та поліції. Дали повістку розписатися. Це було 23 жовтня, 24-го я пішов з "бронею", оскільки в енергетиці працював, мені сказали, що це "фільчина грамота". У результаті 25-го мобілізували", - сказав полонений.

За його словами, російське командування запевняло, що воювати проти України будуть професійні контрактники, а мобілізовані будуть нібито охорона чи територіальна оборона.

"Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости, а не йти когось убивати... А по факту поставили в тероборону нас, рік простояли, а зараз у листопаді відправили штурмувати Синьківку (Харківська область, - ред.)", - розповів окупант.

Росіянин додав, що на позиціях у Синьківці їм треба було протриматися 3-4 дні, але командування не давало ні їжі, ні води, постачать боєкомплектів не було. За словами окупанта, командування перестало виходити на зв'язок. ЗСУ на шостий день взяли позиції ворога та запропонували здатися у полон.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 362 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 780 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили ворожий зенітний комплекс "Оса".

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