Командование бросило. Пленный оккупант рассказал о штурмах в Харьковской области (видео)

Российский сержант рассказал, что прежде, чем пойти на войну, он работал в энергетике. В армию россиянин попал во время мобилизации.

"Ко мне пришли сотрудники военкомата и полиции. Дали повестку расписаться. Это было 23 октября, 24-го я пошел с "броней", поскольку в энергетике работал, мне сказали, что это "филькина грамота". В результате 25-го мобилизовали", - сказал пленный.

По его словам, российское командование уверяло, что воевать против Украины будут профессиональные контрактники, а мобилизованные будут якобы охраной или территориальной обороной.

"Нам говорили, что будем на границе стоять, охранять склады и мосты, а не идти кого-то убивать... А по факту поставили в терроборону нас, год простояли, а сейчас в ноябре отправили штурмовать Синьковку (Харьковская область - ред.)" , - рассказал оккупант.

Россиянин добавил, что на позициях в Синьковке им нужно было продержаться 3-4 дня, но командование не давало ни еды, ни воды, поставок боекомплектов не было. По словам оккупанта, командование перестало выходить на связь. ВСУ на шестой день взяли позиции врага и предложили сдаться в плен.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 362 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 780 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее мы сообщали, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили вражеский зенитный комплекс "Оса".