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Командувачі Повітряних сил України та США обговорили можливі поставки винищувачів F-16

Фото: Микола Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук провів телефонну розмову з командувачем Повітряних сил США в Європі та Африці генералом Джеймсом Хекером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Олещук розповів Хекеру про рік битви за українське небо, поточну ситуацію на передовій та окремі питання організації ППО України.

Військові також обговорили перспективні напрямки двостороннього співробітництва щодо постачання військової техніки, озброєння та боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні.

"Зокрема обговорили питання посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України в контексті можливого надання Повітряним Силам Збройних Сил України багатоцільових літаків F-16", - зазначив Олещук.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ також подякував Хекеру, керівництву та народу США за послідовну підтримку України.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні.

До того ж, американський конгресмен вважає, що Україна може отримати F-16 у вирішальний момент війни.

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