Командувач ВПС Південної Кореї взяв на себе провину за скид бомб на передмістя Сеула
Командувач Військово-повітряних сил Південної Кореї генерал Лі Янг Су публічно вибачився за нещодавнє випадкове бомбардування винищувачами KF-16 населеного пункту біля Сеула. Тоді внаслідок інциденту постраждали майже три десятки людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
На брифінгу генерал Су назвав даний скид військовою авіацією бомб MK-82 на житлові квартали біля столиці нещасним випадком, якого "ніколи не повинно було статися".
"Військово-повітряні сили, які повинні захищати життя та майно людей, завдали шкоди людям. Це був нещасний випадок, який ніколи не повинен був статися, і такий, який не повинен повторитися", - заявив начальник штабу ВПС країни.
Генерал Лі взяв на себе провину за цей випадок безпрецедентного помилкового бомбардування цивільного міста. Командувач ВПС пообіцяв докладати зусиль для запобігання таким нещасним випадкам у майбутньому.
Також південнокорейський генерал пообіцяв максимально сприяти тому, щоб мешканці постраждалого населеного пункту змогли повернутися до повсякденного життя, отримали випалити компенсації, медичну та кризову підтримку.
Випадкове бомбардування передмістя Сеула
Нагадаємо, 6 березня у Південній Кореї два винищувачі KF-16 "ненормально" скинули вісім бомб за межами навчального полігону в Почхоні, що розташований приблизно за 40 кілометрів на північ від Сеула.
Це сталося під час стрільб на військових навчаннях. В результаті події були поранені 29 осіб, у тому числі 15 цивільних.
During a training exercise in #SouthKorea , a KF-16 fighter mistakenly dropped eight MK-82 bombs on a residential area in the city of Pocheon.— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) March 6, 2025
Seven people were injured, four of them seriously. Several homes and a church were also damaged. (Pictures/Video courtesy : X)… pic.twitter.com/cfXqH3l9TF
Breaking. A KF-16 fighter jet mistakenly dropped eight MK-82 bombs on a residential area during a training exercise in Pocheon, South Korea, Yonhap reported.— Hunter UA (@UaCoins) March 6, 2025
Seven people were injured, four of them seriously. Several homes and a church were damaged. pic.twitter.com/K4CBOLoBug
Розслідування і попередні дані
За попередніми даними, причиною випадкового бомбардування стала помилка пілота одного з реактивних літаків, оскільки він ввів неправильні координати цілі перед зльотом. Це йдеться у початковому розслідуванні інциденту.
Військові Південної Кореї призупинили всі бойові тренування до встановлення точної причини аварії.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року у Південній Кореї сталася трагічна авіатроща - літак авіакомпанії Jeju Air під час приземлення пролетів половину злітної смуги, зіштовхнувся з бетонною конструкцією, вибухнув і згорів. Тожі у катастрофі загинули 179 пасажирів та членів екіпажу зі 181, що перебували на борту. Вижили двоє людей, що перебували у хвостовій частині літака.
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