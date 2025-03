Командувач ВПС Південної Кореї взяв на себе провину за скид бомб на передмістя Сеула

На брифінгу генерал Су назвав даний скид військовою авіацією бомб MK-82 на житлові квартали біля столиці нещасним випадком, якого "ніколи не повинно було статися".

"Військово-повітряні сили, які повинні захищати життя та майно людей, завдали шкоди людям. Це був нещасний випадок, який ніколи не повинен був статися, і такий, який не повинен повторитися", - заявив начальник штабу ВПС країни.

Генерал Лі взяв на себе провину за цей випадок безпрецедентного помилкового бомбардування цивільного міста. Командувач ВПС пообіцяв докладати зусиль для запобігання таким нещасним випадкам у майбутньому.

Також південнокорейський генерал пообіцяв максимально сприяти тому, щоб мешканці постраждалого населеного пункту змогли повернутися до повсякденного життя, отримали випалити компенсації, медичну та кризову підтримку.

Нагадаємо, 6 березня у Південній Кореї два винищувачі KF-16 "ненормально" скинули вісім бомб за межами навчального полігону в Почхоні, що розташований приблизно за 40 кілометрів на північ від Сеула.

Це сталося під час стрільб на військових навчаннях. В результаті події були поранені 29 осіб, у тому числі 15 цивільних.

During a training exercise in #SouthKorea , a KF-16 fighter mistakenly dropped eight MK-82 bombs on a residential area in the city of Pocheon.

Seven people were injured, four of them seriously. Several homes and a church were also damaged. (Pictures/Video courtesy : X)… pic.twitter.com/cfXqH3l9TF