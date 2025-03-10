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Командующий ВВС Южной Кореи взял на себя вину за сброс бомб на пригород Сеула

Понедельник 10 марта 2025 05:39
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Командующий ВВС Южной Кореи взял на себя вину за сброс бомб на пригород Сеула Фото: генерал Ли Янг Су, командующий ВВС Южной Кореи (Yonhap / koreaherald.com)
Автор: Владимир Костырин

Командующий Военно-воздушных сил Южной Кореи генерал Ли Янг Су публично извинился за недавнюю случайную бомбардировку истребителями KF-16 населенного пункта возле Сеула. Тогда в результате инцидента пострадали почти три десятка человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

На брифинге генерал Су назвал данный сброс военной авиацией бомб MK-82 на жилые кварталы возле столицы несчастным случаем, который "никогда не должен был произойти".

"Военно-воздушные силы, которые должны защищать жизнь и имущество людей, нанесли вред людям. Это был несчастный случай, который никогда не должен был произойти, и такой, что не должен повториться", - заявил начальник штаба ВВС страны.

Генерал Ли взял на себя вину за этот случай беспрецедентной ошибочной бомбардировки гражданского города. Командующий ВВС пообещал прилагать усилия для предотвращения таких несчастных случаев в будущем.

Также южнокорейский генерал пообещал максимально способствовать тому, чтобы жители пострадавшего населенного пункта смогли вернуться к повседневной жизни, получили выжженные компенсации, медицинскую и кризисную поддержку.

Случайная бомбардировка пригорода Сеула

Напомним, 6 марта в Южной Корее два истребителя KF-16 "ненормально" сбросили восемь бомб за пределами учебного полигона в Почхоне, который расположен примерно в 40 километрах к северу от Сеула.

Это произошло во время стрельб на военных учениях. В результате происшествия были ранены 29 человек, в том числе 15 гражданских.

Расследование и предварительные данные

По предварительным данным, причиной случайной бомбардировки стала ошибка пилота одного из реактивных самолетов, поскольку он ввел неправильные координаты цели перед взлетом. Это говорится в первоначальном расследовании инцидента.

Военные Южной Кореи приостановили все боевые тренировки до установления точной причины аварии.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Южной Корее произошла трагическая авиакатастрофа - самолет авиакомпании Jeju Air во время приземления пролетел половину взлетной полосы, столкнулся с бетонной конструкцией, взорвался и сгорел. В результате в катастрофе погибли 179 пассажиров и членов экипажа из 181, находившихся на борту. Выжили два человека, находившиеся в хвостовой части самолета.

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